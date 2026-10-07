Video khoảnh khắc Houthi tập kích sân bay Yemen

Khoảnh khắc Houthi tập kích vào sân bay Aden.

Theo nhà chức trách an ninh địa phương, hai tên lửa do lục lượng Houthi phóng nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Aden ở miền nam Yemen. Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công.

Nhiều phương tiện truyền thông địa phương của Yemen công bố video ghi lại cảnh các vụ nổ xuất hiện trong cuộc tấn công.

Trước đó, lực lượng Houthi cũng tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Đồng thời, cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không nên sử dụng không phận Ả Rập Xê Út, tuyên bố đây là khu vực diễn ra các hoạt động quân sự, ngoại trừ không phận phía trên hai thánh địa Mecca và Medina. Sân bay quốc tế King Khalid vẫn duy trì hoạt động, nhưng dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy tình trạng chậm trễ đáng kể với thời gian trễ trung bình lên tới 38 phút.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính phủ Yemen tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự mang tên “Bình minh Yemen”. “Chiến dịch Bình minh Yemen đã bắt đầu nhằm khôi phục các thể chế nhà nước, kiểm soát thủ đô Sanaa và chấm dứt cuộc đảo chính của lực lượng Houthi”, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi viết trên mạng xã hội X.

Hôm 3/10, người phát ngôn của lực lượng chính phủ Yemen Majid al-Nuzaili xác nhận quân đội thực hiện 257 cuộc tấn công vào các vị trí, cuộc di chuyển quân và các tài sản quân sự của lực lượng Houthi.