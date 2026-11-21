Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo, mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân; nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp. Sức sống của văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được bảo tồn hay những tác phẩm được tôn vinh, mà trước hết hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong nhân cách, lối sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi con người đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.

HƯƠNG GIANG