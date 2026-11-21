[Video] Khoảng 3.000 người tham gia Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội
Sáng nay (21/11), khoảng 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân đã tham gia Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Chương trình do Thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo, mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân; nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp. Sức sống của văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được bảo tồn hay những tác phẩm được tôn vinh, mà trước hết hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong nhân cách, lối sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi con người đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khoang-3000-nguoi-tham-gia-le-khai-mac-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-ha-noi-post1004420.html