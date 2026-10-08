Video khó tin: Chú chó 'nhà giàu' chơi với chó hoang, bị lấy mất áo đang mặc

Bạn đến chơi, giành luôn áo

Một chú chó mặc áo, trông mập mạp đúng kiểu "rich kid" đang ở trong sân nhà có đóng cổng, vui vẻ ghé ra sát cổng để chơi với một chú chó hoang ở bên ngoài.

Giữa 2 chú chó này là cánh cổng sắt, nhưng cánh cổng không ngăn được tình bạn giữa chúng.

Hoặc ít nhất, đó là cách nói "lãng mạn". Chứ thực tế, cánh cổng ấy không ngăn được một tình huống khó ngờ: Chú chó "nhà giàu" bị "bạn" giật mất áo đang mặc.

Đây là video:

Nguồn: Nature Unedited.

Có thể thấy, sau một hồi giằng kéo, chú chó hoang giật luôn chiếc áo mà "bạn" đang mặc. Lấy được áo xong, chó hoang chạy đi luôn chứ chẳng buồn ở lại chơi với "bạn" nữa.

Thế là chó hoang đến tay không nhưng lại có đồ mang về, dù không phải do chủ nhà tặng.

Video này được đăng kèm dòng chú thích: "Thời buổi này đúng là không tin ai được", tuy nhiên người đăng không ghi rõ thời gian và địa điểm. Nhưng video hài hước đến mức đã nhanh chóng được xem hơn 713.000 lượt, với hàng ngàn lượt đăng lại.

Chú chó ngẩn ngơ nhìn theo "bạn" đã chạy đi cùng với chiếc áo của mình. Ảnh: Nature Unedited.

Cuộc chơi kết thúc, chiếc áo mất hút

"Khổ chủ" vừa mất áo đứng tần ngần nhìn theo "bạn" đã chạy đi cùng với chiến lợi phẩm, đuôi hạ xuống chứ không vẫy loạn xạ vui vẻ như lúc chơi với "bạn". Quả là một tình bạn hơi… tốn áo.

Cư dân mạng đều rất buồn cười khi xem video. Họ viết những bình luận như:

"Thương ghê! Thật muốn ôm chú chó kia một cái và cho nó cái áo mới". "Đúng là trẻ nhà giàu, lơ nga lơ ngơ, nhìn cái dáng nó đứng như trời trồng trong khi chú chó khôn ranh kia lấy áo của nó kìa". "Khéo nó bị tổn thương đến mức lần sau không dám chơi với chú chó nào nữa mất".

Nhưng cũng có người chỉ ra rằng, chú chó bên ngoài có vẻ không phải chó hoang như người đăng viết, mà là giống chó Malinois rất thông minh và khá đắt tiền, có thể nó chạy từ nhà nào đó tới chơi, thấy có cái áo vừa người thì lấy luôn thôi.

Dù sao, chú chó bên trong cổng có lẽ đã học được bài học về việc "chọn bạn mà chơi" rồi.