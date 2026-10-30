[Video] Khi thiết bị gia dụng thông minh trở thành công cụ của tội phạm.

“Cùng với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị thông minh ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để tin tặc thực hiện hành vi tấn công chiếm quyền điều khiển”.

Tháng 10/2026, một vụ tấn công mạng tại Pháp đã khiến hệ thống làm lạnh ở khoảng 400 siêu thị bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng triệu euro. Đây là lời cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra khi các thiết bị kết nối internet bị chiếm quyền điều khiển.

Theo thông tin được công bố, trong đêm 11, rạng sáng 12/10, tin tặc đã xâm nhập hệ thống điều khiển làm lạnh tại nhiều siêu thị ở Pháp, khiến nhiệt độ tủ đông, tủ mát tăng bất thường. Nhiều cửa hàng phải tiêu hủy thực phẩm.

Đáng chú ý, phần lớn thiết bị bị ảnh hưởng là dòng cũ, không còn được cập nhật bảo mật. Phương thức tấn công cụ thể vẫn đang được điều tra.

Trong gia đình, những thiết bị như camera, router Wi-Fi, tivi thông minh cũng có thể trở thành phương tiện để tin tặc tổ chức tấn công.

Mật khẩu mặc định, phần mềm lỗi thời và lỗ hổng chưa được vá có thể tạo điều kiện cho kẻ xấu chiếm quyền điều khiển thiết bị, theo dõi sinh hoạt, đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc biến thiết bị thành một phần của mạng máy tính ma để thực hiện các cuộc tấn công mạng.

Tại Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội cũng từng cảnh báo nguy cơ tội phạm sử dụng công nghệ cao khai thác lỗ hổng bảo mật trên camera giám sát và thiết bị Wi-Fi.

Để bảo vệ gia đình trước nguy cơ tấn công mạng, người dùng cần chủ động thực hiện các biện pháp sau:

Thay mật khẩu mặc định bằng mật khẩu mạnh, không sử dụng chung cho nhiều thiết bị.

Cập nhật phần mềm thường xuyên; thay thế thiết bị đã hết hỗ trợ bảo mật, nhất là bộ định tuyến Wi-Fi.

Bật xác thực hai yếu tố nếu được hỗ trợ, tắt tính năng truy cập từ xa không cần thiết và tách mạng Wi-Fi dành cho thiết bị thông minh.

Kiểm tra định kỳ quyền truy cập camera, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tuyệt đối không lắp camera ở khu vực riêng tư.

Nếu phát hiện camera tự khởi động, đèn báo bất thường hoặc cài đặt bị thay đổi, hãy ngắt kết nối mạng khi cần thiết, đổi mật khẩu và liên hệ đơn vị hỗ trợ để kiểm tra.

Kết nối thông minh chỉ thật sự an toàn khi được bảo vệ đúng cách. Đừng để những thiết bị tiện ích trong nhà trở thành cánh cửa cho tin tặc xâm nhập.

Hãy chủ động bảo vệ thiết bị để bảo vệ dữ liệu, tài sản và sự riêng tư của chính gia đình mình.