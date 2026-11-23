[Video] Khi những cạm bẫy trên không gian mạng lên sân khấu.

Đưa những nguy cơ ấy lên sân khấu, cán bộ, chiến sĩ Công an cụm thi đua số 8 - Công an thành phố Hà Nội đã lựa chọn một cách tuyên truyền trực quan, sinh động tại Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” vừa mới được tổ chức.

Một tình huống bất ngờ xảy ra, những giao dịch đang diễn ra bình thường bỗng chốc bị đảo lộn. Người dân phát hiện tài khoản bị chiếm đoạt, tài sản có nguy cơ mất trắng. Sự hoang mang, bối rối nhanh chóng bao trùm không gian…

Đó là một tình huống từ thực tế được thể hiện trên sân khấu. Đằng sau mỗi vụ lừa đảo trên không gian mạng như vậy là thiệt hại tài sản, những nỗi lo lắng và cả sự mất mát niềm tin của người bị hại.

Không lựa chọn những tình huống xa lạ, hoạt cảnh bắt đầu từ chính những hoạt động quen thuộc trong đời sống thường ngày. Bởi tội phạm trên không gian mạng không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Bất cứ ai thiếu cảnh giác đều có thể trở thành mục tiêu.

Khi người dân rơi vào tình huống khó khăn, người chiến sĩ Công an xuất hiện, không chỉ để xử lý vụ việc mà còn để lắng nghe, chia sẻ, động viên và hướng dẫn người dân cách ứng phó.

Đặc biệt, phân cảnh cuối của hoạt cảnh khắc họa sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà phần thi muốn gửi gắm: Bảo vệ an toàn trên không gian mạng không phải trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng, mà cần sự chủ động của mỗi người dân.

Tội phạm trên không gian mạng ngày càng biến đổi với những thủ đoạn khó lường. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ hoạt cảnh sân khấu đến những hành động cụ thể trong đời sống, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa. Bởi trên không gian mạng cũng như trong đời thực, bảo vệ bình yên cho nhân dân luôn là nhiệm vụ, trách nhiệm và cũng là thước đo phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân.