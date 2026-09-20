[Video] Khi đơn thuốc biết ‘nhớ’ thay người bệnh

Tiếng kèn Phàn Tỵ từ cuối bản vọng lên, da diết như tiếng gió luồn qua những vách đá tai mèo dưới chân Đán Khao. Triệu Văn Sinh dừng bước trên mỏm đá quen thuộc phía sau Lũng Nọi. Dưới chân núi, những mái nhà ngói âm dương nằm nép mình bên triền đồi, khói bếp chiều bảng lảng quấn quýt trong tán hồi xanh thẫm rồi tan dần vào khoảng không mờ bạc. Dưới sân nhà văn hóa, tiếng trống da từ nhà ông Triệu Việt Vần dồn dập vang lên: Tùng... Tùng... Tùng...