[Video] Khi đơn thuốc biết ‘nhớ’ thay người bệnh
Người bệnh có thể quên đơn thuốc cũ, tên loại thuốc từng sử dụng hay kết quả của lần điều trị trước nhưng khi đơn thuốc được số hóa sẽ “nhớ” thay người bệnh, hỗ trợ bác sĩ xem lịch sử khám chữa bệnh cho mỗi lần tái khám, từ đó, đưa ra chỉ định phù hợp. Song song đó, đơn thuốc điện tử cũng giúp dược sĩ kiểm soát việc sử dụng thuốc an toàn trước khi thuốc đến tay người sử dụng.
Thực hiện: Bích Nhàn - Khánh Lộc
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-khi-don-thuoc-biet-nho-thay-nguoi-benh-e766dc1/