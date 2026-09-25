[Video] Khi ‘chị Hằng’ bước ra từ truyện cổ tích

Từ cá vược phủ mè, cải thìa om đến kem mật ong Nhà Trắng, bữa tiệc chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình được thiết kế với những “hương vị” đan xen nguyên liệu Mỹ với ẩm thực Trung Hoa, trong một buổi tối kết hợp nghi thức ngoại giao, âm nhạc và những thông điệp biểu tượng.