[Video] Khảo sát công tác triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa tại Phú Thọ

Sau hợp nhất, Phú Thọ có cơ hội hình thành không gian phát triển văn hóa mới, hội tụ các giá trị đặc sắc của 3 tỉnh cũ. Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Phú Thọ tạo sự cộng hưởng, thống nhất trong đa dạng, biến nguồn lực văn hóa thành động lực cho sáng tạo và phát triển. Phú Thọ cần xây dựng những giá trị và bản sắc chung, đồng thời bảo tồn nét riêng của từng vùng; thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương với đời sống văn hóa, phát huy vai trò cộng đồng, nghệ nhân và thế hệ trẻ.

TRƯỜNG QUÂN - HƯƠNG GIANG