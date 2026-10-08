[Video] Khảo sát công tác triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa tại Phú Thọ
Chiều 7/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.
Sau hợp nhất, Phú Thọ có cơ hội hình thành không gian phát triển văn hóa mới, hội tụ các giá trị đặc sắc của 3 tỉnh cũ. Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Phú Thọ tạo sự cộng hưởng, thống nhất trong đa dạng, biến nguồn lực văn hóa thành động lực cho sáng tạo và phát triển. Phú Thọ cần xây dựng những giá trị và bản sắc chung, đồng thời bảo tồn nét riêng của từng vùng; thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương với đời sống văn hóa, phát huy vai trò cộng đồng, nghệ nhân và thế hệ trẻ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khao-sat-cong-tac-trien-khai-cac-nghi-quyet-chi-thi-cua-dang-ve-van-hoa-tai-phu-tho-post993587.html