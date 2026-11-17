Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, Từ ngày 20 đến 23/11, các sông phía bắc Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ xấp xỉ báo động 1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu được yêu cầu rà soát các hộ dân ở vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu để sẵn sàng di dời; bố trí lực lượng chốt chặn, đặt rào chắn tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu và nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông suối, hồ chứa khi nước chảy xiết. Các địa phương cũng phối hợp với đơn vị quản lý hồ chứa thông báo thời gian, lưu lượng xả lũ cho vùng hạ du.

LINH SAN