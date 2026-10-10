[Video] Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện Việt Nam – Trung Quốc
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 11 đến 15/10/2026 nhằm tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển thực chất, hiệu quả.
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện, thúc đẩy kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khang-dinh-vai-tro-tru-cot-cua-hop-tac-nghi-vien-viet-nam-trung-quoc-post994171.html