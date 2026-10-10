[Video] Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện Việt Nam – Trung Quốc

Phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” diễn ra ngày 10-10 tại Hà Nội, PGS, TS Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định: Giá trị của quyết sách lớn chỉ được khẳng định đầy đủ khi tầm nhìn chính trị được chuyển hóa thành thể chế khả thi, bảo đảm bằng nguồn lực và năng lực thực thi. Kết quả phải được đo bằng sự phát triển con người, bằng chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân.