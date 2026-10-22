[Video] Khẩn trương điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ công trình trọng điểm
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và quan trọng quốc gia.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, đánh giá toàn diện số lượng và trữ lượng thực tế của các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên cả nước. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xây dựng phương án điều phối, hỗ trợ nguồn cung vật liệu một cách linh hoạt, kịp thời giữa các địa phương; kết quả rà soát phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khan-truong-dieu-phoi-nguon-vat-lieu-xay-dung-phuc-vu-cong-trinh-trong-diem-post997266.html