[Video] Khẩn trương điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ công trình trọng điểm

Trước thực trạng giá nhà, giá bất động sản ở mức cao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu Nhà nước điều tiết giá đất, giá nhà, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Thảo luận về ba dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng làm rõ những định hướng chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất của pháp luật và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.