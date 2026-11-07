[Video] Khám phá lịch sử Quốc Tử Giám qua những trải nghiệm mới
Không chỉ tham quan, chụp ảnh, du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp này còn được hóa thân thành sĩ tử, tham gia các hoạt động tương tác và tìm hiểu lịch sử khoa bảng. Những hoạt động nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám đang mang đến cách tiếp cận di sản mới mẻ, hấp dẫn giới trẻ và du khách quốc tế.
Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), từ ngày 5-12/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, chương trình trải nghiệm Passport “Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức” và hoạt động check-in “Gặp gỡ hiền tài” đã thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-kham-pha-lich-su-quoc-tu-giam-qua-nhung-trai-nghiem-moi-post1000811.html