[Video] Khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn ghi nhận những chuyển động mới của báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an. Liên hoan cũng là dịp tôn vinh những người làm báo, đồng thời là diễn đàn lớn để nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

HOÀNG ĐỒNG - CAO HIẾU