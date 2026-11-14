[Video] Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Bước sang mùa thứ năm, lễ hội tập trung vào chủ đề Kinh tế sáng tạo, với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”. Lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long Kẻ Chợ, chủ đề năm nay tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thông qua việc kết nối các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, lễ hội hướng tới chuyển hóa những giá trị truyền thống thành tài sản có khả năng phát triển lâu dài, tạo sinh kế, việc làm và thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.