[Video] iPhone miễn phí: Phần thưởng hay mồi nhử?

Theo nội dung clip, iPhone miễn phí được tặng cho các em phục vụ học tập, vui chơi, chỉ cần inbox, làm theo hướng dẫn, follow và chia sẻ clip, các em nhỏ có thể được nhận hoàn toàn miễn phí một chiếc iPhone mới 99%, thậm chí là iPhone đời mới nhất.

Các đối tượng còn đăng tải clip một em nhỏ nhận được iPhone và sung sướng bóc hộp điện thoại, ngay sau đó là hàng trăm tài khoản là các em học sinh, em nhỏ lại tiếp tục vào đăng ký nhận điện thoại. Vậy đằng sau món quà hấp dẫn “iPhone miễn phí” là gì?

Kịch bản số 1

Đăng ký nhận iPhone miễn phí, nạn nhân trở thành con nợ và phải tự quay hình ảnh khiêu dâm để thế chấp khoản vay.

Tháng 3/2025, một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội đã đăng ký nhận iPhone 15 qua chương trình tặng iPhone miễn phí trên mạng xã hội Facebook. Sau khi hỏi thể lệ nhận quà, cô bé được hướng dẫn khai báo thông tin cá nhân. Sau đó, đối tượng yêu cầu bé gái chuyển 800.000 đồng để nhận quà tặng. Do không có tiền để chuyển, đối tượng đe dọa sẽ tố cáo nạn nhân tới cơ quan Công an vì làm hỏng chương trình quà tặng. Lúc này, nạn nhân nhận được tin nhắn cho vay tiền bằng hình thức gửi clip khiêu dâm và cô bé đã trở thành nạn nhân của cạm bẫy mang tên iPhone miễn phí chỉ trong phút chốc.

Kịch bản số 2

Đăng ký nhận iPhone miễn phí, nạn nhân phải chuyển nhiều khoản phí khác nhau. Khi nạn nhân hết khả năng chi trả, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và ôm toàn bộ số tiền.

Đầu tháng 11/2026, một cháu bé ở Hà Nội bị lừa mất 550 nghìn đồng chỉ vì tin vào những video quảng cáo tặng iPhone miễn phí trên TikTok. Điều đáng lo ngại là cháu đã tự mang tiền mặt đến các cửa hàng tạp hóa, nhờ người lớn chuyển khoản cho kẻ lừa đảo mà bố mẹ hoàn toàn không hay biết.

Trước đó, từ năm 2023, công an ở nhiều tỉnh, thành phố đã nhận báo cáo về việc học sinh bị lừa toàn bộ số tiền mà các cháu nhịn ăn sáng cả tháng trời, vay mượn bạn bè, xin người thân để gửi cho đối tượng tặng iPhone, sau đó máy thì không nhận được mà toàn bộ số tiền cùng với đối tượng lừa đảo đều biến mất.

Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi bởi đối tượng không trực tiếp tiếp cận cha mẹ để chiếm đoạt tiền, mà nhắm thẳng vào trẻ em – nhóm người dùng chưa có đầy đủ khả năng nhận diện rủi ro, cũng như kiểm soát hành vi và tự bảo vệ mình trên môi trường số.

iPhone là sản phẩm có giá trị cao, dễ kích thích tâm lý muốn sở hữu. Lời hứa được tặng một chiếc điện thoại đắt tiền mà không phải bỏ ra chi phí tương ứng tạo ra sức hấp dẫn rất lớn.

Đối tượng có thể đưa ra những lý do như:

Bạn đã may mắn được chọn nhận quà.

Chỉ cần làm theo hướng dẫn, thực hiện một vài thao tác để xác nhận.

Cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

Chỉ phải trả một khoản phí nhỏ để được giao quà.

Trẻ không nhận thức được mình đang bị lừa: Các em có thể nghĩ mình đang thực hiện thủ tục nhận quà chứ không phải chuyển tiền cho một đối tượng xa lạ. Trẻ chủ động tìm cách đáp ứng yêu cầu. Toàn bộ quá trình trao đổi giữa trẻ và các đối tượng có thể diễn ra bên ngoài sự giám sát của gia đình, kể cả khi trẻ đang sử dụng điện thoại của bố mẹ. Nói cách khác, đối tượng không cần trực tiếp lấy tiền từ tay cha mẹ trẻ em. Chúng khiến đứa trẻ trở thành cầu nối để tiếp cận tiền bạc và thiết bị của gia đình.

Một nguy cơ khác là việc trẻ sử dụng điện thoại của cha mẹ theo hướng dẫn của người lạ có thể mở ra cơ hội để đối tượng tiếp cận thông tin, tài khoản và dữ liệu của gia đình. Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ quan tâm con sử dụng điện thoại trong bao lâu, mà cần biết con đang xem gì, tương tác với ai và được hướng dẫn thực hiện những việc gì trên mạng.

Bộ Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh hết sức quan tâm đến sinh hoạt của con em mình, để các bé không dùng tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt hay vay mượn của bạn bè của mình rồi sập bẫy lừa đảo ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe; đồng thời khi gặp trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần kịp thời trình báo với cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý.