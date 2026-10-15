[Video] 'Idol mạng' và những hệ lụy đối với giới trẻ

"Idol mạng" và những hệ lụy đối với giới trẻ.

Đáng lo ngại hơn, những chuẩn mực ảo ấy đang dần trở thành hình mẫu cho một bộ phận giới trẻ học theo

Nếu trước đây, thần tượng thường gắn liền với tài năng, sự đóng góp hay những thành tích tích cực, thì ngày nay, mạng xã hội lại tạo ra những “hình mẫu” hoàn toàn khác. Họ có thể nổi tiếng chỉ nhờ phát ngôn gây sốc, lối sống ngông cuồng hay các cuộc khẩu chiến. Thậm chí, không ít cá nhân từng vi phạm pháp luật vẫn sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ. Mối nguy lớn nhất không chỉ dừng lại ở một video lệch chuẩn riêng lẻ, mà nằm ở sự lặp đi lặp lại liên tục của các nội dung ấy. Khi lời chửi bới trở thành thói quen giao tiếp, khi hành vi bạo lực được tung hô là “bản lĩnh”, những điều vốn lệch chuẩn sẽ dần trở nên quen thuộc. Chính sự “bình thường hóa” ấy đang từng ngày thao túng nhận thức và hành vi của một bộ phận giới trẻ.

Một video có thể chỉ mất vài phút để lướt qua, nhưng một câu nói lệch chuẩn lại có thể hằn sâu vào trí óc. Nhân cách vốn được định hình từ gia đình, nhà trường, bạn bè và cả môi trường số. Với người trẻ, dù không phải ai xem nội dung độc hại của các “idol mạng” cũng sẽ vi phạm chuẩn mực, nhưng việc tiếp xúc liên tục với văn hóa cổ xúy bạo lực, coi thường pháp luật sẽ khiến họ dần trơ lỳ cảm xúc và mất đi sự nhạy cảm trước những hành vi bất thường.

Đây chính là điều cần ngăn chặn từ gốc. Chúng ta không thể mãi chạy theo việc gỡ một video hay khóa một tài khoản, bởi khi một “hiện tượng mạng” sụp đổ, sẽ lại có những nhân vật khác mọc lên. Giải pháp cốt lõi là tạo ra cơ chế “miễn nhiễm” cho người trẻ trước các luồng thông tin độc hại.

Hãy luôn cẩn trọng và tỉnh táo:

- Đừng nhầm lẫn giữa sự nổi tiếng “thời vụ” và giá trị đích thực, giữa sự hung hãn, ngông cuồng và bản lĩnh cá nhân. - Đừng thần tượng mù quáng hay tiếp tay cho việc nhân bản những hành vi lệch chuẩn. - Hãy chủ động chọn lọc nội dung, có trách nhiệm với từng lượt tương tác, lời nói và hành động của chính mình trên không gian mạng. - Đừng giao phó việc định hình nhân cách cho bất kỳ “idol mạng” nào để không đánh mất bản sắc và giá trị của chính mình.