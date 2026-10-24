[Video] Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển
65 năm kể từ ngày 23/10/1961, khi Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 - tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay, giá trị lịch sử và hiện thực của Đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Đó không chỉ là bản anh hùng ca của những con tàu không số và những chiến sĩ Hải quân quả cảm, mà còn là kết tinh của đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tổ chức lực lượng, tư duy chiến lược và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát huy giá trị ấy trong tình hình mới là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-huyen-thoai-duong-ho-chi-minh-tren-bien-post997662.html