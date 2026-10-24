[Video] Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Đó không chỉ là bản anh hùng ca của những con tàu không số và những chiến sĩ Hải quân quả cảm, mà còn là kết tinh của đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tổ chức lực lượng, tư duy chiến lược và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy giá trị ấy trong tình hình mới là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.