[Video] Hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung vụ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 14/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm, để điều tra lại.
Do một số quy định liên quan còn có cách hiểu khác nhau và nhiều chứng cứ chưa được làm rõ, cấp phúc thẩm yêu cầu điều tra lại việc tổ chức lớp học thêm, hồ sơ, chứng từ thu - chi cùng trách nhiệm của các cá nhân cung cấp thông tin không đúng sự thật, gây cản trở quá trình xác minh vụ án.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-huy-an-so-tham-dieu-tra-bo-sung-vu-cuu-hieu-truong-thcs-ba-dinh-post988502.html