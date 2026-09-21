[Video] Human Act Prize 2026: Hợp lực vì cộng đồng

Human Act Prize 2026: Hợp lực vì cộng đồng

Human Act Prize 2026, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chính thức được Báo Nhân Dân công bố, khởi động mùa giải thứ tư với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”.

Sau ba mùa giải, Human Act Prize tiếp tục tìm kiếm, tôn vinh những cá nhân, tổ chức và sáng kiến tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, điểm nhấn của mùa giải năm nay là kết nối các nguồn lực, để những hành động riêng lẻ có thể bổ trợ cho nhau và tạo ra tác động lớn hơn.

Theo Ban Tổ chức, “hợp lực” không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc, mà là cùng nhìn thấy một vấn đề, hướng tới một mục tiêu và đóng góp thế mạnh riêng vào lời giải chung.

Một điểm mới của mùa giải 2026 là sáng kiến Human Act Now, hướng tới thúc đẩy hành động ngay từ hôm nay, đồng thời tạo thêm không gian để thế hệ trẻ tham gia các dự án vì cộng đồng.

Đáng chú ý, Human Act Prize 2026 công bố dự án hợp lực trọng điểm, đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự án kỳ vọng huy động sự tham gia của doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng, bổ sung những nguồn lực cần thiết cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Từ tôn vinh đến kết nối và thúc đẩy hành động, Human Act Prize 2026 hướng tới việc để những điều tốt đẹp không chỉ được lan tỏa, mà còn được tiếp nối bằng những hành động cụ thể.