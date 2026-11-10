[Video] Huế: Sóng lớn kết hợp triều cường gây sạt lở và thiệt hại ở bờ biển Thuận An

Được khởi công từ đầu năm 2020, dự án Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 428, đoạn từ Quốc lộ 21B đến cầu Cống Thần, thuộc huyện Ứng Hòa cũ, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, nhiều vị trí trên tuyến vẫn còn dang dở. Vướng mắc trong công tác GPMB khiến dự án kéo dài qua nhiều năm, trong khi cả UBND huyện Ứng Hòa cũ và xã Vân Đình sau khi tiếp nhận dự án đều gặp khó khăn trong việc tháo gỡ. Trên thực địa, tình trạng thi công chậm trễ kéo theo nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.