[Video] Huế: Sóng lớn kết hợp triều cường gây sạt lở và thiệt hại ở bờ biển Thuận An
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp triều cường dâng cao trong hai ngày 9 và 10/11, khu vực bờ biển phường Thuận An (thành phố Huế) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, có đoạn sóng biển khoét sâu vào đất liền hơn 20m.
Ghi nhận tại khu vực bãi tắm Thuận An trong sáng 10/11, sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ khiến nhiều hạng mục mái che, vật dụng kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ven biển bị cuốn trôi, cát tràn lấp bên trong. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân phường Thuận An, đợt triều cường đã làm nhiều nhà hàng hư hỏng nặng, trong đó có 8 cơ sở tốc mái từ 30–50%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hue-song-lon-ket-hop-trieu-cuong-gay-sat-lo-va-thiet-hai-o-bo-bien-thuan-an-post1001580.html