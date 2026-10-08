[Video] Huế mưa lớn kéo dài, có nơi lượng mưa vượt 700mm

Cụ thể, đỉnh Bạch Mã đo được lượng mưa lên tới hơn 708mm; khu vực Giang Hải đạt 656,6mm; Cảng Chân Mây 514,2mm; Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây 482,4mm; Cảng Tư Hiền 477,6mm và xã Lộc Tiến đạt 450,8mm. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 8/10 đến sáng 10/10, thành phố Huế tiếp tục hứng chịu mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực miền núi phía Tây có lượng mưa phổ biến 80 đến 180mm, cục bộ vượt 250mm; vùng đồng bằng và ven biển phía Bắc dao động 100 đến 220mm; các xã, phường phía Nam có nơi trên 400mm. Đợt mưa kéo dài đến ngày 11/10 và có xu hướng giảm dần từ ngày 12/10.

LINH SAN