[Video] Huế cảnh báo lũ trên các sông từ báo động 2 trở lên
Chiều 8/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế phát thông tin cảnh báo lũ trên các sông trên địa bàn thành phố do mưa lớn.
Dự báo, từ ngày 9-12/11, trên địa bàn TP Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm. Các sông ở TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 và trên báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hue-canh-bao-lu-tren-cac-song-tu-bao-dong-2-tro-len-post1001114.html