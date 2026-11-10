[Video] Hợp tác địa phương tạo nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng tới thăm Kanagawa; đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa tỉnh với các đối tác Việt Nam, đặc biệt là việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chuyến thăm lần này, cùng kế hoạch thành lập Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hà Nội - Kanagawa trong năm 2026. Trân trọng cảm ơn chính quyền tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hơn 45.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại địa phương, đồng chí thông tin về kết quả hội đàm rất thành công với Thủ tướng Takaichi Sanae cùng việc hai nước ra Tuyên bố Tầm nhìn chung; nhấn mạnh hợp tác địa phương chính là kênh then chốt để cụ thể hóa các cam kết chiến lược cấp cao.

PV