[Video] Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an, đến nay 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân, hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam, 109 nghìn tài khoản cho người nước ngoài và 950 nghìn tài khoản cho tổ chức.
Ứng dụng VNeID hiện duy trì ổn định từ 3 đến 6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Hệ thống đã tích hợp 19,1 triệu tài khoản an sinh xã hội cùng tài khoản thanh toán, góp phần nâng tỷ lệ công dân có tài khoản ngân hàng lên mức 87%. Đồng thời, gần một nửa công dân đã được cấp chữ ký số, giúp tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hon-864-trieu-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-duoc-cap-post996610.html