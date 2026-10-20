[Video] Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp

Trở thành bác sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Oncidium Foundation, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương xem đây không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là cơ hội kết nối tri thức y khoa thế giới, mở rộng hợp tác chuyên môn và đưa những tiến bộ trong điều trị ung thư đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.