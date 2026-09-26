[Video] Hơn 5 tỷ USD vốn ngoại vào bất động sản Việt Nam

Bảng xếp hạng các tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới đang ghi nhận sự áp đảo gần như tuyệt đối của các doanh nghiệp công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đáng chú ý, danh sách top 10 hoàn toàn vắng bóng các định chế ngân hàng và tập đoàn bất động sản, dù đây là những lĩnh vực nắm giữ quy mô tài sản khổng lồ trên phạm vi toàn cầu.