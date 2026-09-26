[Video] Hơn 5 tỷ USD vốn ngoại vào bất động sản Việt Nam
Trong 8 tháng năm 2026, bất động sản thu hút 5,32 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ hai sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Dòng vốn này cùng sự mở rộng sản xuất đang tạo thêm nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp, logistics và nhà ở.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến cuối tháng 8, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Trong đó, bất động sản thu hút 5,32 tỷ USD vốn đăng ký mới và điều chỉnh, chiếm 15,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 20,18 tỷ USD, chiếm 59,5%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hon-5-ty-usd-von-ngoai-vao-bat-dong-san-viet-nam-post991147.html