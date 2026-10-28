[Video] Hơn 39.000 đơn vị nợ xấu 5.100 tỷ đồng bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện có hơn 39.000 đơn vị nợ xấu với số tiền khoảng 5.100 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội. Nhiều doanh nghiệp trong số đó đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không còn tại địa chỉ đăng ký, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời yêu cầu các đơn vị truy đóng hơn 222 tỷ đồng cho 60.710 lao động.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hon-39000-don-vi-no-xau-5100-ty-dong-bao-hiem-xa-hoi-post998445.html