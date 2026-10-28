[Video] Hơn 39.000 đơn vị nợ xấu 5.100 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 25-NQ/TW) về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” lần đầu tiên đặt vị trí của công tác tư tưởng của Đảng ở tầm chiến lược tổng thể, dài hạn, phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Theo đó, cùng với quan điểm chỉ đạo: công tác tư tưởng cần “chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo”, Nghị quyết 25-NQ/TW cũng xác định: chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang định hướng, dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước ngay từ mỗi địa bàn cơ sở. Để thực hiện hiệu quả định hướng quan trọng này, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng ở từng địa phương, đơn vị cơ sở cần đặc biệt quan tâm duy trì thường xuyên, liên tục tinh thần chủ động, tích cực dẫn dắt dư luận xã hội thông qua những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp…