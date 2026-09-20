[Video] Hôm nay, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giải trình nhiều vấn đề nóng trong giáo dục và đào tạo
Theo chương trình, sáng nay (20/9), Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Phiên giải trình sẽ do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì.
Nội dung giải trình tập trung vào công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hom-nay-bo-truong-hoang-minh-son-giai-trinh-nhieu-van-de-nong-trong-giao-duc-va-dao-tao-post989691.html