[Video] Hôm nay (30/9), thông xe cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km, điểm đầu tại nút giao với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và Vành đai 3 ở Tây Ninh, đi qua phía nam TP Hồ Chí Minh trước khi nối quốc lộ 51 tại Đồng Nai.

Với việc đưa 57,8km vào khai thác, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thiện thêm một hành lang giao thông xuyên vùng, kết nối trực tiếp giữa Tây Nam Bộ với TP Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ.