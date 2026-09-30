[Video] Hôm nay (30/9), thông xe cao tốc Bến Lức - Long Thành
Theo kế hoạch, hôm nay (30/9), cầu Phước Khánh sẽ được đưa vào khai thác, đánh dấu thời điểm cao tốc Bến Lức - Long Thành được nối thông toàn tuyến.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km, điểm đầu tại nút giao với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và Vành đai 3 ở Tây Ninh, đi qua phía nam TP Hồ Chí Minh trước khi nối quốc lộ 51 tại Đồng Nai.
Với việc đưa 57,8km vào khai thác, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thiện thêm một hành lang giao thông xuyên vùng, kết nối trực tiếp giữa Tây Nam Bộ với TP Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hom-nay-309-thong-xe-cao-toc-ben-luc-long-thanh-post991847.html