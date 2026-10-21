[Video] Hôm nay (22/10), Quốc hội sẽ bàn về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), hướng tới minh bạch thị trường

Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm trong 12 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được tại 6 ngân hàng VPBank, Techcombank, HDBank, MB, SHB và Sacombank dao động từ 5,2 triệu đến 7,1 triệu đồng, tùy ngân hàng và hình thức gửi. Chênh lệch lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến khoản tiền tích lũy sau một năm mà còn đặt ra câu hỏi về cách lựa chọn kỳ hạn, sản phẩm và khả năng tiếp cận khoản tiền khi cần thiết.