[Video] Hôm nay (22/10), Quốc hội sẽ bàn về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), hướng tới minh bạch thị trường
Theo dự kiến chương trình, hôm nay (22/10), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ dành thời gian thảo luận về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Dự thảo được xem là sẽ thay đổi căn bản cách quản lý bằng dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống thông tin nhà đất.
Về lâu dài, một hệ thống định danh vận hành hiệu quả có thể giúp giảm thời gian xác minh hồ sơ, hỗ trợ thẩm định tài sản và nâng chất lượng quản lý thị trường. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, quy định cần được "luật hóa", cụ thể hóa bằng tiêu chuẩn dữ liệu thống nhất cũng như cơ chế phối hợp liên ngành và trách nhiệm cập nhật rõ ràng. Khi đó, mã định danh mới thực sự trở thành công cụ liên kết dữ liệu, thay vì chỉ là một chuỗi ký tự gắn với từng bất động sản.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hom-nay-2210-quoc-hoi-se-ban-ve-du-an-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-sua-doi-huong-toi-minh-bach-thi-truong-post997089.html