[Video] Hôm nay (18/10), Quốc hội thảo luận dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Theo dự kiến chương trình, buổi sáng Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

NGUYỄN THÚY