[Video] Hội Người Việt Nam tại Pháp - 50 năm tiếp nối truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương

Đây là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những người đặt nền móng và khẳng định sức sống của một tổ chức cộng đồng được vun đắp qua nhiều thập kỷ.

Ngày 24 và 25/4/1976 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của phong trào yêu nước tại Pháp, khi Hội Người Việt Nam tại Pháp chính thức được thành lập.

Sự ra đời của hội là sự tiếp nối tinh thần đấu tranh và dấn thân của các thế hệ đi trước, ban đầu từ Hội Những người An Nam yêu nước tại Pháp, được thành lập năm 1919 bởi Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng các trí sĩ yêu nước tiêu biểu thời bấy giờ.

Sự ra đời của hội cũng đánh dấu bước chuyển từ các hoạt động đấu tranh giải phóng sang đoàn kết cộng đồng, chung tay tái thiết và xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Qua 50 năm, UGVF đã trở thành một trong những tổ chức hội đoàn lâu đời, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào người Việt yêu nước tại Pháp và châu Âu, là mái nhà chung của nhiều thế hệ người Việt xa quê hương.