[Video] Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng bằng hiệu quả hoạt động của bộ máy và kết quả thực tiễn. Các cấp ủy cần gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; rà soát, đánh giá cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết thay thế những người không đáp ứng công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm.