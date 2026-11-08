[Video] Hoàng Yến Chibi và cuộc hẹn âm nhạc dưới tán đa hơn 300 tuổi

Hoàng Yến Chibi chia sẻ và truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ của Tán Đa Show

Với giọng hát trong trẻo cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, Hoàng Yến Chibi mang đến sân khấu Tán Đa những giai điệu gần gũi, gợi nhắc nhiều cảm xúc thân quen với khán giả.

Hoàng Yến Chibi giới thiệu những ca khúc trình diễn trong Tán Đa Show số 4

Không phải một sân khấu biểu diễn với khoảng cách xa giữa nghệ sĩ và công chúng, Tán Đa tạo nên trải nghiệm khác biệt khi khán giả có thể cảm nhận âm nhạc ở khoảng cách gần hơn, trực tiếp hòa mình vào không khí của đêm diễn.

Giọng hát trong trẻo của Hoàng Yến Chibi khi thể hiện Ngây ngô

Sự gần gũi ấy cũng là một trong những nét riêng khiến mỗi cuộc hẹn tại Tán Đa mang đến những cảm xúc khó trộn lẫn.

Hoàng Yến Chibi hát và giao lưu với khán giả của Tán Đa Show

Không chỉ là nơi thưởng thức những tiết mục biểu diễn, Tán Đa còn tạo cơ hội để nhiều màu sắc âm nhạc cùng hiện diện trên một sân khấu. Sự góp mặt của những nghệ sĩ được yêu mến như Hoàng Yến Chibi góp thêm sức hút cho cuộc hẹn, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho công chúng. Và không khí thực sự bùng nổ khi Hoàng Yến biểu diễn ca khúc Duyệt, bài hát đã làm nên tên tuổi của Hoàng Yến Chibi trong một show truyền hình thực tế về âm nhạc đình đám năm 2024.

Hoàng Yến Chibi khiến khán giả vỡ òa với Duyệt

Sự xuất hiện của Hoàng Yến Chibi là một điểm nhấn đáng nhớ tại Tán Đa Show số 4. Nhưng sức hút của chương trình không chỉ nằm ở một nghệ sĩ hay một đêm diễn, mà còn ở những cuộc gặp gỡ âm nhạc được nối dài qua từng số.

Hoàng Yến Chibi chia sẻ cảm xúc khi tham gia Tán Đa Show số 4

Với hai đêm diễn mỗi tháng, Tán Đa Show do Báo Nhân Dân và BEAT Network phối hợp tổ chức mong muốn trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi mỗi tối thứ Bảy lại có thêm một câu chuyện mới được kể bằng âm nhạc.