Video Hoàng hậu Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Nhật Bản

Khoảnh khắc hoàng hậu Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Nhật Bản.

Ngày 14/10, Hoàng hậu Thái Lan Suthida tự điều khiển chuyên cơ hoàng gia đến Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm nhân dịp tham dự Giải vô địch khúc côn cầu trên băng nữ châu Á 2027 của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng quốc tế (IIHF).

Chuyên cơ cất cánh từ sân bay quân sự Don Mueang ở Bangkok (Thái Lan) và hạ cánh xuống sân bay New Chitose tại Hokkaido (Nhật Bản) lúc 10h05 cùng ngày (giờ địa phương).

Hoàng hậu Suthida từng làm tiếp viên hàng không cho nhiều hãng hàng không như Thai Airways. Bà bắt đầu học lái máy bay từ năm 2010 và đến nay đã tích lũy gần 1.190 giờ bay.

Video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như X cho thấy Hoàng hậu Suthida ngồi trong buồng lái, điều khiển và hạ cánh chiếc máy bay phản lực tư nhân. Sau khi được Đại sứ Thái Lan tại Nhật Bản và những người khác đón tiếp tại sân bay, Hoàng hậu tự lái xe đến khách sạn ở Sapporo.

Chuyến thăm Nhật Bản của Hoàng hậu diễn ra từ ngày 14 - 22/10 theo lời mời của Chủ tịch IIHF. Bà dự kiến sẽ theo dõi Giải vô địch khúc côn cầu trên băng nữ châu Á 2027 và trao huy chương cho vận động viên với tư cách là Đại sứ toàn cầu về khúc côn cầu trên băng nữ của tổ chức này.

Hôm 8/10, Hoàng hậu Suthida cũng gây chú ý khi lần đầu tự điều khiển tiêm kích JAS 39C Gripen trước sự chứng kiến của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, người cũng là một phi công giàu kinh nghiệm. Bà sở hữu bằng lái phi công thương mại và bằng lái phi công vận tải hàng không.

(Nguồn: Yonhap)