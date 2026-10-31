[Video] Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn vốn, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp
Chiều 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công. Nhiều đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Các đại biểu cho rằng, dù GDP 9 tháng đầu năm tăng 9,01%, doanh nghiệp trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn về thủ tục hành chính, chi phí sản xuất và khả năng tiếp cận vốn. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Đồng thời, cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý; đẩy nhanh hoàn thuế, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý khiến nguồn lực đầu tư bị đình trệ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hoan-thien-the-che-khoi-thong-nguon-von-phat-trien-he-sinh-thai-doanh-nghiep-post999225.html