[Video] Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn vốn, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp

Các đại biểu cho rằng, dù GDP 9 tháng đầu năm tăng 9,01%, doanh nghiệp trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn về thủ tục hành chính, chi phí sản xuất và khả năng tiếp cận vốn. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đồng thời, cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý; đẩy nhanh hoàn thuế, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý khiến nguồn lực đầu tư bị đình trệ.