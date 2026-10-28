[Video] Hoàn thiện thể chế chứng khoán, đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường

Giá bạc trong nước ngày 28/10/2026 tiếp tục biến động, với mức bán ra khác biệt giữa các thương hiệu. Bạc miếng Phú Quý được niêm yết quanh 1,76 triệu đồng/lượng, trong khi bạc DOJI 99.9 tiến sát ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố đáng chú ý đối với người giao dịch.