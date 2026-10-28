[Video] Hoàn thiện thể chế chứng khoán, đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường
Sáng 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành việc sửa đổi luật, đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với minh bạch thông tin, tăng cường giám sát và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cấp hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện mô hình tổ chức sở giao dịch chứng khoán.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hoan-thien-the-che-chung-khoan-dap-ung-yeu-cau-nang-hang-thi-truong-post998545.html