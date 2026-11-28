Đây là cơ sở quan trọng để tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đánh giá cán bộ, đồng thời thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Để bảo đảm tiến độ báo cáo Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành phải khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí, bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động. Việc xác định biên chế phải gắn với phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa dịch vụ công.

PV