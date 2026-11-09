[Video] Hoàn thiện Luật Trẻ em, bảo đảm an toàn và chăm sóc liên tục cho trẻ
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 9/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em và một số luật liên quan đến y tế, an sinh xã hội.
Các đại biểu đề nghị cần quy định rõ những điều kiện cốt lõi nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ, từ tiêu chuẩn đối với người trực tiếp chăm sóc đến quy trình xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố. Đồng thời, cần phân định cụ thể đầu mối kiểm tra, thẩm quyền đình chỉ và xử lý vi phạm giữa các cấp quản lý, tránh tình trạng chồng chéo hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hoan-thien-luat-tre-em-bao-dam-an-toan-va-cham-soc-lien-tuc-cho-tre-post1001340.html