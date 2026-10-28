[Video] Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế số

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về cạnh tranh trên môi trường số, làm rõ phương pháp xác định thị phần, đánh giá sức mạnh thị trường và kiểm soát việc sử dụng dữ liệu. Đồng thời, kiến nghị bổ sung các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới như tự ưu đãi bằng thuật toán, khóa chặt dữ liệu và đánh giá giả mạo có tổ chức, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

LÊ CHÍ