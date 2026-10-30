[Video] Hoàn thiện cơ chế chuyển nhượng dự án, kiểm soát chặt giao dịch bất động sản

Theo dự thảo, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng quy định này có thể gây khó khăn đối với những dự án mà chủ đầu tư mất khả năng tài chính, khiến việc chuyển nhượng bị đình trệ, nguồn lực đất đai tiếp tục lãng phí.

Do đó, đề nghị nghiên cứu cơ chế cho phép bên nhận chuyển nhượng kế thừa nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành hoặc thanh toán trực tiếp vào ngân sách từ tiền chuyển nhượng, dưới sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cần quy định rõ điều kiện chuyển nhượng, năng lực tài chính của bên nhận chuyển nhượng và tiêu chí xác định tính độc lập của từng phần dự án.