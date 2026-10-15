[Video] Hoàn thành làm sạch, định danh 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trước ngày 30/10
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên ứng dụng VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.
Nội dung trên được nêu tại Thông báo số 510 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hoan-thanh-lam-sach-dinh-danh-12-trieu-du-lieu-van-bang-chung-chi-truoc-ngay-3010-post995302.html