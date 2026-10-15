[Video] Hoàn thành làm sạch, định danh 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trước ngày 30/10

Trong hành trình trưởng thành, bên cạnh việc trang bị kiến thức, học sinh cần được rèn luyện những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và ứng phó với các tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Thông qua những hoạt động giáo dục thiết thực, gắn với trải nghiệm thực tế, nhà trường đang từng bước đưa kỹ năng sinh tồn vào học đường, giúp học sinh hình thành sự chủ động và bản lĩnh trước thử thách gặp phải trong cuộc sống.