[Video] Hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm ở TP Hồ Chí Minh làm 2 người tử vong, 5 người bị thương
Sáng 17/9, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh.
Vụ việc khiến 2 người tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng; 5 người bị thương đã được lực lượng cứu nạn đưa ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo cơ quan chức năng, đám cháy xảy ra giữa đêm khi các nạn nhân đang ngủ say, lượng khói và khí độc dày đặc tỏa ra trong không gian hẹp đã gây nhiều trở ngại cho công tác cứu nạn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hien-truong-vu-chay-nha-trong-hem-o-tp-ho-chi-minh-lam-2-nguoi-tu-vong-5-nguoi-bi-thuong-post989104.html