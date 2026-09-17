[Video] Hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm ở TP Hồ Chí Minh làm 2 người tử vong, 5 người bị thương

Vụ việc khiến 2 người tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng; 5 người bị thương đã được lực lượng cứu nạn đưa ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo cơ quan chức năng, đám cháy xảy ra giữa đêm khi các nạn nhân đang ngủ say, lượng khói và khí độc dày đặc tỏa ra trong không gian hẹp đã gây nhiều trở ngại cho công tác cứu nạn.

PV