Video hiện trường sập tòa nhà ở New York: Ít nhất 2 người thiệt mạng

Hiện trường vụ sập nhà.

Vụ việc khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 17 người bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch, 12 người trong tình trạng ổn định và một lính cứu hỏa bị thương nhẹ. Đáng chú ý, các nạn nhân có ít nhất 7 trẻ em và một phụ nữ mang thai.

Vụ sập xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày thứ Tư (11/11, giờ địa phương), khi các bức tường của một tòa nhà 3 tầng có chức năng sử dụng hỗn hợp bất ngờ đổ sập xuống khu vực công trường xây dựng liền kề, khiến nhiều người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu đầu tiên vào lúc 16 giờ, các đơn vị cứu hỏa và cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hơn 250 nhân viên cứu hỏa và y tế được huy động tham gia công tác cứu hộ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng chức năng phải đào bới những đống bê tông, gạch đá chất cao như núi để tìm kiếm người sống sót. Các nhân viên cứu hộ chuyền từng xô đất đá bằng tay, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái, chó nghiệp vụ và máy móc hạng nặng để rà soát khu vực đổ nát.

Một số nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát bằng cáng, sau đó chuyển lên xe cứu thương để điều trị. Video do truyền thông ghi lại cho thấy các nhân viên cứu hỏa khẩn trương giải cứu một người bị mắc kẹt và đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất xảy ra vào tối cùng ngày, khi một người đàn ông nhận được tin vợ mình, đang mang thai và bị mắc kẹt trong tòa nhà, đã được tìm thấy còn sống.

Nguyên nhân vụ sập hiện chưa được xác định. Cơ quan chức năng thành phố New York đang tiến hành điều tra, tập trung làm rõ những hoạt động xây dựng diễn ra tại khu vực liền kề tòa nhà trước khi tai nạn xảy ra.

Theo ông John Esposito, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa thành phố New York (FDNY), các công nhân xây dựng vẫn đang làm việc tại công trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hoạt động thi công khi đó bao gồm công tác đào đất, hạ cốt nền.

Đáng chú ý, hồ sơ của thành phố cho thấy vào tháng 4 vừa qua, một nhà thầu phá dỡ đã bị xử phạt vì tiếp tục thực hiện công việc phá dỡ trái phép tại công trường liền kề, bất chấp lệnh yêu cầu dừng thi công của Sở Xây dựng thành phố New York. Đến tháng 10, vi phạm này được giải quyết và nhà thầu đã nộp khoản tiền phạt 10.000 USD.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận liệu hoạt động xây dựng nói trên có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập hay không.

Ủy viên Sở Cứu hỏa New York Lillian Bonsignore cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi phải được tiến hành thận trọng do nguy cơ xảy ra sập đổ thứ cấp. Bà nhấn mạnh đây sẽ là một chiến dịch cứu hộ kéo dài, bởi lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được số người có mặt trong khu vực bị ảnh hưởng.

Giới chức nhận định hoạt động tìm kiếm có thể kéo dài trong nhiều ngày. Trong khi đó, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát từng khu vực của đống đổ nát nhằm tìm kiếm những người còn sống cũng như xác định đầy đủ số nạn nhân.

Trước tình hình trên, chính quyền thành phố New York đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Mỹ mở trung tâm hỗ trợ dành cho những cư dân bị ảnh hưởng tại khu Flatbush. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết chính quyền thành phố đang triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân trong khu vực xảy ra tai nạn.