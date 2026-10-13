[Video] Hiện thực hóa mục tiêu cải thiện môi trường thủ đô

Đây là chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, giảm phát thải và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Việc triển khai Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND, cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, cùng với phát triển đồng bộ xe buýt điện và đường sắt đô thị, đang tạo cơ sở thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí, hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.