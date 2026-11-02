[Video] Hiến mô, tạng: Ngăn chặn hành vi mua bán, ép buộc hoặc lợi dụng hoạt động hiến tặng
Phát biểu tại phiên thảo luận về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: mỗi nghĩa cử hiến mô, tạng là một tấm lòng nhân ái vô giá, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.
Dự thảo cũng hướng tới kiểm soát, ngăn chặn hành vi mua bán, ép buộc hoặc lợi dụng hoạt động hiến tặng; tăng cường tư vấn và bảo vệ người hiến. Các ý kiến tại nghị trường sẽ được tiếp thu, hoàn thiện để luật vừa mở thêm cơ hội nối dài sự sống, vừa tạo được niềm tin trong xã hội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hien-mo-tang-ngan-chan-hanh-vi-mua-ban-ep-buoc-hoac-loi-dung-hoat-dong-hien-tang-post999668.html