[Video] Hiến mô, tạng: Ngăn chặn hành vi mua bán, ép buộc hoặc lợi dụng hoạt động hiến tặng

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba, diễn ra tại Moscow trong hai ngày 28–29/10 vừa qua, không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên mà còn phản ánh những chuyển động đáng chú ý trong đời sống chính trị quốc tế.