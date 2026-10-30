[Video] Hàng không Việt Nam đón hơn 110 triệu lượt khách
Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, lượng hành khách qua các sân bay trong 10 tháng đạt 110,4 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó khách quốc tế đạt 42,8 triệu lượt, tăng 11,3%; khách nội địa đạt 67,7 triệu lượt, tăng 9,5%. Cả hai thị trường đều duy trì đà tăng, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục khởi sắc.
Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, với 1,6 triệu tấn thông qua các sân bay, tăng 9,6%. Tuy nhiên tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường quốc tế, đạt 1,2 triệu tấn, tăng 15,4%, trong khi hàng hóa nội địa giảm 7%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hang-khong-viet-nam-don-hon-110-trieu-luot-khach-post999012.html