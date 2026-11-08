[Video] Hạn mặn có thể chạm kỷ lục năm 2016
Cập nhật mới nhất của Phân viện Khoa học khí tượng thủy văn, Môi trường và Biển, cho thấy nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 hiện cao hơn bình thường 2,5 độ C. Từ đó, có thể dự báo xác suất trên 83% El Nino sẽ duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 1 – 3/2027.
Nguy cơ hạn mặn gay gắt có khả năng ảnh hưởng khoảng 350.000 ha lúa đông xuân sắp tới. Điều này làm đảo lộn lịch thời vụ, tăng chi phí bơm tưới, ảnh hưởng năng suất và chất lượng nông sản. Với công nghiệp và đô thị, nước là đầu vào thiết yếu cho sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt và liên quan đến hoạt động kinh tế, sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-han-man-co-the-cham-ky-luc-nam-2016-post1000966.html