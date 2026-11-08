[Video] Hạn mặn có thể chạm kỷ lục năm 2016

Việc mở rộng ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2, TP. Cần Thơ đã thi công hơn 1 năm vẫn chưa hoàn thành. Thay vì thi công theo hình thức cuốn chiếu, nhà thầu lại bóc toàn bộ lớp đá cấp phối lên mặt đường cũ rồi để đó khiến nơi đây thành điểm ùn tắc, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì đường trơn trượt.