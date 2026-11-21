Giá heo hơi hôm nay 21/11, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, thị trường cả nước đã xuất hiện những diễn biến trái chiều trong sáng nay. Trong khi miền Bắc bất ngờ đảo chiều giảm nhẹ trên diện rộng, thì miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn duy trì xu hướng đi lên. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.