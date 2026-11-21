[Video] Hai trạm BOT Bến Thủy thu phí trở lại từ ngày 25/11
Thực hiện văn bản số 8029 của Cục Đường bộ Việt Nam, hai trạm BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 sẽ chính thức tổ chức thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 25/11, sau hơn một tháng tạm dừng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ liên quan.
Việc thu phí được thực hiện bằng hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn. Các chủ phương tiện cần kiểm tra, bảo đảm tài khoản giao thông đủ số dư khi lưu thông qua trạm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hai-tram-bot-ben-thuy-thu-phi-tro-lai-tu-ngay-2511-post1004467.html