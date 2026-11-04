[Video] Hai thanh niên ở Hà Tĩnh lao mình xuống sông cứu thành công người bị đuối nước

Đó là thông tin được hãng này công bố vào sáng ngày 4/11/2026 tại Lễ ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 giữa UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet. Theo đó, Vietjet Air dự kiến khai thác đường bay Đà Nẵng - Osaka (Kansai) với tần suất 4 chuyến/tuần từ ngày 20/12/2026 vào thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Cùng ngày, Vietjet Air đưa vào khai thác đường bay Đà Nẵng - Jakarta (Indonesia) với tần suất dự kiến 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật.