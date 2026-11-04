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[Video] Hai thanh niên ở Hà Tĩnh lao mình xuống sông cứu thành công người bị đuối nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) Nguyễn Cao Cường cho biết, vào lúc 6 giờ ngày 4/11, khi phát hiện cháu nhỏ đang đuối nước tại sông Rào Trổ, xã Kỳ Thượng, anh Trần Đình Trọng và Nguyễn Xuân Hải cùng trú tại xã Kỳ Thượng đã lao mình xuống nước cứu thành công cháu bé đang dần chìm dưới lòng sông.

Báo Nhân Dân
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Video 2 thanh niên ở Hà Tĩnh lao mình xuống sông cứu sống kịp thời người bị đuối nước. (Nguồn CA xã Kỳ Thượng cung cấp)

NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hai-thanh-nien-o-ha-tinh-lao-minh-xuong-song-cuu-thanh-cong-nguoi-bi-duoi-nuoc-post1000072.html