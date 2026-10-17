[Video] Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm
Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách thực hiện kê khai giá cước, bảo đảm tính đúng, tính đủ các mục chi phí cấu thành giá cước vận tải; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không kịp thời điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu đã giảm.
Cùng với đó, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giá; chủ động rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp khi giá nhiên liệu giảm so với giai đoạn cao điểm trước đây, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-yeu-cau-ra-soat-giam-gia-cuoc-van-tai-khi-gia-nhien-lieu-giam-post996025.html