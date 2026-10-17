[Video] Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

Thảo luận tại Tổ 15 gồm ĐBQH tỉnh Lào Cai và Vĩnh Long, sáng 17/10 về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế tài chính, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, đồng thời có chính sách phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Các quy định cần bảo đảm tính khả thi, phát huy hạ tầng bưu chính, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công và dịch vụ số, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.